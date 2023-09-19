Тест: только фанат советской эстрады сможет вспомнить эти песни Добронравова

Николай Добронравов был одним из самых великих поэтов-песенников. В тандеме с супругой Александрой Пахмутовой он создал огромное количество композиций, которые стали гимнами целой эпохи. Тексты Добронравова до сих пор находят свой отклик в сердцах миллионов россиян.

Чтобы почтить память мэтра, мы создали тест, в котором вы можете проверить свои знания советской эстрады. Ваша задача - вспомнить слова из этих семи композиций. Скорее проверяйте свои силы и делитесь результатом в комментариях.