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Тест: только фанат советской эстрады сможет вспомнить эти песни Добронравова

19 сентября 2023 14:10
Тест: только фанат советской эстрады сможет вспомнить эти песни Добронравова

Проверьте свои силы.

Николай Добронравов был одним из самых великих поэтов-песенников. В тандеме с супругой Александрой Пахмутовой он создал огромное количество композиций, которые стали гимнами целой эпохи. Тексты Добронравова до сих пор находят свой отклик в сердцах миллионов россиян.

Чтобы почтить память мэтра, мы создали тест, в котором вы можете проверить свои знания советской эстрады. Ваша задача - вспомнить слова из этих семи композиций. Скорее проверяйте свои силы и делитесь результатом в комментариях.

Фото: Legion Media
Ксения Куртукова
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