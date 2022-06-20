Татьяна Тарасова вышла на связь после экстренной госпитализации

Татьяна Тарасова раскрыла подробности своего состояния после госпитализации. Ранее появилась информация, что знаменитость попала в больницу в связи с резким ухудшением здоровья.

Как призналась тренер, она действительно находилась под наблюдением врачей. Фигуристка не стала раскрывать диагноз и другие подробности, однако отметила, что ее состояние заметно ухудшилось, поэтому она и оказалась в больнице.

«Чувствую себя не очень хорошо», — рассказала знаменитость в беседе с порталом Sport24 .

Отметим, что Тарасова оказывается в больнице далеко не в первый раз в этом году. В начале зимы она даже была вынуждена пропустить финал «Ледникового периода» из-за проблем со здоровьем. Знаменитость при этом старается держать подробности в тайне и умалчивает все детали своего самочувствия.

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