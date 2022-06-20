Сама виновата: Тарасова резко осадила Трусову после слов об Олимпиаде
Фигуристка считает, что ее незаслуженно лишили золотой медали.
Минувшая зимняя Олимпиада выдалась для российских одиночниц непростой. Сначала возник допинговый скандал вокруг главного фаворита Игр Камилы Валиевой. В ее анализах двухмесячной давности нашли запрещенные вещества. Предлагалось даже отстранить девушку от состязаний. Такой стресс сильно повлиял на талантливую спортсменку, поэтому в произвольной программе она стала только четвертой.
В таких условиях выросли шансы на победу у соперниц Камилы по команде. Эксперты делали ставки на Александру Трусову: она даже установила историческое достижение и сделала пять четверных прыжков. Но Трусова получила лишь серебро, уступив золото Анне Щербаковой. Спустя некоторое время в Сеть попало видео, на котором Александра плачет и заявляет о несправедливом судействе. Тогда все списали на эмоции девушки, но такого же мнения она придерживается до сих пор.
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Трусова уверена, что именно она заслужила победу на Олимпиаде. Но с этой позицией не согласна заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, которой для того, чтобы поставить спортсменку на место, хватило всего пяти слов: она заявила, что Трусовой «винить во всем надо себя». Легендарная спортсменка отметила высокий уровень программы Александры, но признала, что каталась фигуристка с ошибками.
«Винить во всем надо себя, — подчеркнула тренер в беседе с порталом Sport 24. — Я считаю, программа Саши сделана на много лет вперед. Она вообще ни с кем не сравнима. Если бы откатала чисто, золото правда было бы ее. А если Саша катается грязно, то нет смысла о чем-то говорить и обижаться».