Сама виновата: Тарасова резко осадила Трусову после слов об Олимпиаде

Минувшая зимняя Олимпиада выдалась для российских одиночниц непростой. Сначала возник допинговый скандал вокруг главного фаворита Игр Камилы Валиевой. В ее анализах двухмесячной давности нашли запрещенные вещества. Предлагалось даже отстранить девушку от состязаний. Такой стресс сильно повлиял на талантливую спортсменку, поэтому в произвольной программе она стала только четвертой.

В таких условиях выросли шансы на победу у соперниц Камилы по команде. Эксперты делали ставки на Александру Трусову: она даже установила историческое достижение и сделала пять четверных прыжков. Но Трусова получила лишь серебро, уступив золото Анне Щербаковой. Спустя некоторое время в Сеть попало видео, на котором Александра плачет и заявляет о несправедливом судействе. Тогда все списали на эмоции девушки, но такого же мнения она придерживается до сих пор.

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Трусова уверена, что именно она заслужила победу на Олимпиаде. Но с этой позицией не согласна заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, которой для того, чтобы поставить спортсменку на место, хватило всего пяти слов: она заявила, что Трусовой «винить во всем надо себя». Легендарная спортсменка отметила высокий уровень программы Александры, но признала, что каталась фигуристка с ошибками.