Такого позора не ожидал никто: наставника «Голос.Дети» подловили на нелепой ошибке

Егор Крид столкнулся с критикой пользователей Сети из-за своего неграмотности. Соответствующая публикация появилась в социальных сетях артиста.

В своем блоге популярный исполнитель поделился архивным видео, которое не оставили без внимания фанаты. Как заметили поклонники, подпись Крида к ролику, состоящая всего лишь из одного слова, содержит в себе сразу две грамматические ошибки.

«Настольгия», — пишет музыкант.

Фанаты предпочли не игнорировать безграмотность артиста. В комментариях многие осудили Крида, отметив даже, что тот не может участвовать в качестве наставника в шоу «Голос.Дети», ведь является кумиром молодежи и подрастающего поколения, а сам не может правильно написать слово. В итоге артист даже предпочел удалить публикацию, чтобы, вероятно, не привлекать излишнее внимание.