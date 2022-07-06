Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Такого позора не ожидал никто: наставника «Голос.Дети» подловили на нелепой ошибке

Такого позора не ожидал никто: наставника «Голос.Дети» подловили на нелепой ошибке

6 июля 2022 12:00
Такого позора не ожидал никто: наставника «Голос.Дети» подловили на нелепой ошибке

Фанаты не смогли скрыть свое возмущение.

Егор Крид столкнулся с критикой пользователей Сети из-за своего неграмотности. Соответствующая публикация появилась в социальных сетях артиста.

В своем блоге популярный исполнитель поделился архивным видео, которое не оставили без внимания фанаты. Как заметили поклонники, подпись Крида к ролику, состоящая всего лишь из одного слова, содержит в себе сразу две грамматические ошибки.

«Настольгия», — пишет музыкант.

Фанаты предпочли не игнорировать безграмотность артиста. В комментариях многие осудили Крида, отметив даже, что тот не может участвовать в качестве наставника в шоу «Голос.Дети», ведь является кумиром молодежи и подрастающего поколения, а сам не может правильно написать слово. В итоге артист даже предпочел удалить публикацию, чтобы, вероятно, не привлекать излишнее внимание.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
«Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг «Мы еще споем»: о будущем Пугачевой заговорил старый друг Читать далее 26 июля 2022
Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Подруга постаралась: неприглядные фото 67-летней Удовиченко слили в Сеть Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
«Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом «Разочаровала»: появление Алсу на публике обернулось модным провалом Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Related video