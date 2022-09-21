Такого не ждали даже от Кейт и Меган: вот что случилось у гроба Елизаветы II

На прощании с Елизаветой II собрались все члены королевской семьи, включая беглых принца Гарри и Меган Маркл. Публика получила редкую возможность увидеть бывшую актрису рядом с ее давней соперницей Кейт Миддлтон. Не секрет, что герцогини не питают друг к другу симпатии, но то, что они сделали у гроба покойной королевы, потрясло общественность.

Маркл и Миддлтон устроили настоящее модное соревнование между собой. В столь печальный день для всей нации герцогини позаботились о своем внешнем виде, и между ними оказалось много общего. Обе облачились в похожие черные платья, шляпки и туфли-лодочки, а также дополнили образы украшениями из жемчуга.

Как пишет портал People, Кейт отдала предпочтение серьгам и колье, которые когда-то принадлежали королеве. Меган же надела серьги, которые Ее Величество подарила ей в 2018 году. Теперь в Сети спорят о том, кто же из герцогинь выглядел наиболее эффектно.