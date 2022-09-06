Так нелепо! Карьеру титана советского кино загубил простой школьный учитель

Кинорежиссер Георгий Данелия рассказал о том, что Пырьев, руководивший киностудией с 1954 по 1957 годы, в какой-то момент устроил там большую стройку, увеличив территорию сразу вдвое. Все шло хорошо до тех пор, пока Иван Александрович не получил разрешение на строительство Дома кино на Васильевской улице.

Пырьев загорелся идеей устроить в новом здании летний ресторан, в котором обязательно должен быть рояль. Но вот незадача: для установки помоста под инструмент не хватало буквально 2,5 метров — мешал забор соседней школы. Разрешение на снос выбить не удалось, и тогда директор «Мосфильма» решил действовать самостоятельно.

Подкупив за бутылку школьного сторожа, Пырьев вместе с ним и с оргсекретарем Союза кинематографистов Григорием Марьямовым ночью выкопали забор и перенесли его — «как показала экспертиза, на 2 метра 60 сантиметров».

В результате парторг школы (он же учитель истории) нажаловался на народного артиста и депутата лично первому секретарю ЦК товарищу Хрущеву. Вот на этом самом моменте история Пырьева на главной киностудии страны и закончилась, поведал Данелия в книге «Безбилетный пассажир».