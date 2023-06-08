Таисия Повалий решилась на процедуры по омоложению: результат шокирует

Таисия Повалий в последнее время оказывается в центре внимания не благодаря творчеству, а из-за своей внешности. В 58 лет артистка не желает покидать ряды первых красавиц российской эстрады, но ее вид вызывает у поклонников жаркие споры.

В социальных сетях одни фанаты восхищаются молодостью и привлекательностью звезды, а другие призывают ее остановиться с пластикой и уколами красоты. По мнению вторых, певица настолько изменила себя, что родная мама сможет узнать ее только по голосу.

Исполнительница не скрывает, что решилась на процедуры по омоложению. А то, что результат такого преображения кого-то шокирует, Повалий мало беспокоит.

По мнению звездной блондинки, чтобы хорошо выглядеть, одной генетики недостаточно. Вот почему артистка призывает всех не пренебрегать достижениями пластической хирургии и косметологии.