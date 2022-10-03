Страшная плата за народную любовь: прошлое Джигарханяна предали огласке

Армен Джигарханян снялся в десятках фильмов, заработав народную любовь на долгие годы. Поклонники всегда с нетерпением ждали новых появлений артиста на экране, при этом далеко не все догадывались, с чем ему приходится сталкиваться в личной жизни.

Дело в том, что первой избранницей Джигарханяна стала актриса Ереванского русского драматического театра Алла Ванновская. Знаменитости были счастливы друг с другом и воспитывали общую дочь Лену, но их быт омрачал страшный диагноз Ванновской — хорея, которую еще называют пляской святого Витта. При этом заболевании люди делают непроизвольные движения руками и всем телом, а их мозг со временем разрушается. Избранница очень ревновала артиста и регулярно устраивала ему скандалы, пока ее состояние ухудшалось.

В итоге Джигарханян принял решение расстаться с возлюбленной. После этого Ванновская легла в психиатрическую больницу, где, как пишет «Экспресс газета », она скончалась в 46 лет. Но на этом несчастья в жизни артиста не закончились: дочь унаследовала диагноз матери. Елена из-за своей болезни не могла наладить общение с отцом и регулярно ссорилась с ним. А однажды артист нашел свою дочь и ее возлюбленного мертвыми в гараже. Согласно официальной версии, несчастный случай унес их жизни.

Справиться с несчастьями артисту помогла лишь работа. Он начал активно сниматься в фильмах и сериалах и в итоге заработал себе славу одного из самых успешных и любимых актеров страны.