Спустя 43 года: как выглядят и чем занимаются братья из легендарных «Приключений Электроника»

Юрий и Владимир Торсуевы после выхода знаменитого телефильма стали самыми знаменитыми подростками СССР. Каждый второй узнавал их на улицах, и такой успех точно привел бы к грандиозной кинокарьере. Однако судьба близнецов сложилась совершенно иначе.

Как оказалось, актерская профессия была не очень интересна Торсуевым. Сразу же после «Электроника» они приняли участие в нескольких картинах, а потом надолго забросили кинематограф, увлекшись автомобилями. Знаменитости открыли фирму «Близнецы и компания», куда принимали на работу только близнецов. Со временем их бизнес только разрастался, они открыли несколько торговых точек, автосалон и клуб. После же были вынуждены свернуть предприятие из-за проблем с законом.

Сегодня Юрий, исполнивший в фильме роль Сыроежкина, занимается в столице автотюнингом. Его брат, который воплотил образ Электроника, работал сначала в «Норникеле», а теперь руководит несколькими компаниями в Новосибирске.

При этом, как пишет портал 74.ru, навсегда Торсуевым не удалось уйти из кино. В ближайшее время в прокат должен выйти фильм «Брат 3» с их участием, а также их можно увидеть в эпизодических ролях в малобюджетных проектах. Зрители же крайне редко узнают в артистах тех самых белокурых подростков. Оба Торсуева уже не могут похвастаться такими пышными шевелюрами, а годы заметно сказались на их внешности.