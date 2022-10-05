Спустя 30 лет: как сейчас живет самый знаменитый рестлер Халк Хоган

Халка Хогана многие считают самым узнаваемым рестлером в истории. Терри Джин Боллеа (это его настоящее имя) не раз становился чемпионом мира в этом зрелищном виде спорта, а с 1984 по 1991 годы и вовсе не отдавал это звание соперникам. Но потом он понял, что камера любит его не только на ринге, и стал строить свою актерскую карьеру.

Впервые он появился на большом экране в фильме «Рокки 3» еще в 1982 году, а последняя его роль датируется 2019 годом, когда Хоган сыграл в сериале «Голдберги». Отечественному зрителю он больше всего известен по роли Урагана в знаменитом сериале «Гром в раю», но куда чаще Халк Хоган появлялся на экране в роли самого себя — в роли знаменитого рестлера.

Слава в жизни Хогана довольно часто перемешивалась со скандалами: его обвиняли в употреблении стероидов, из-за чего он вынужден был на несколько лет покинуть ринг, а в 2015 году Халка после его расистских высказываний и вовсе исключили из Зала славы рестлинга, вернув туда лишь после длительного судебного процесса.

Сейчас бывший рестлер и актер уже не появляется ни на ринге, ни на экране: он занят благотворительностью, написанием книг и продажей одежды и игрушек под собственным именем. Былой славы ему вполне хватает, чтобы не нуждаться ни в чем и по сей день.