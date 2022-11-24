Спорим, вы не разглядели скрытое послание в «Алых парусах»: правду лучше не знать

В 1923 году в СССР вышел роман «Алые паруса», который принес Александру Грину абсолютную славу. Его даже занесли в список живых классиков, посчитав, что он освежил советскую литературу жанром приключенческой новеллы. Спустя 5 лет романист закрепил популярность книгой «Бегущая по волнам», но все чаще среди хвалебных рецензий начали появляться и критические отзывы.

Литературоведы обратили внимание на вымышленную страну в произведениях писателя и иностранные имена героев. Авторы рецензий утверждали, что Грин пишет для рабочего советского гражданина, но путает его мечтами о западных идеалах. Критики прямо отмечали, что Александр недолюбливает советских людей и поэтизирует чужой мир.

На самом деле близкие автора были уверены, что подобное скрытое послание в его романах объяснялось тем, что он не очень жаловал обывателей, считая их скучными и приземленными. Причем Грин не выявлял различия между советскими гражданами и иностранцами, а одинаково скептически относился и к тем, и к другим.