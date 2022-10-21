Согласился только ради денег: какую роль Высоцкий ненавидел больше всех

Владимир Высоцкий уже при жизни стал легендой советской сцены. Он принял участие в десятках фильмов, а его роли надолго запомнились поклонникам. Однако далеко не всегда успешный артист выбирал именно те проекты, в которых мечтал играть.

Дело в том, что во второй половине 60-х артист переживал отнюдь не самый успешный период своей жизни. У него были проблемы с деньгами, он не мог найти хорошую работу. И поэтому его друг Левон Кочарян замолвил слово за артиста режиссеру фильма «Стряпуха» Эдмонду Кеосаяну, чтобы его друг мог получить хоть какие-то деньги.

В первое время постановщик был против работы с Высоцким, ведь тот был известен алкогольной зависимостью и мог сорвать съемки. Но в итоге все равно согласился и дал артисту роль комбайнера Андрея Пчелки.

Знаменитость в итоге справился с задачей. Но, как отмечали коллеги, на съемках он не отличался старанием и постоянно устраивал проблемы съемочной группе. Однажды он даже подрался с отдыхающим на пляже недалеко от места съемок.

Не понимал Высоцкий и свою роль. Особенно ему не нравилось, что его героя красят в блондина, ведь от природы он брюнет. Практически каждый раз, когда гримеры ему меняли прическу, он возмущался.

В итоге артист даже отказался озвучивать своего персонажа. По слухам, когда закончились съемки, он просто пропал в Москве, никто не мог его найти. В последующие годы Высоцкий практически не вспоминал о работе с Кеосаяном и о своей нелюбимой роли.