Со всеми попрощалась: Кристина Орбакайте сообщила о важном событии

Кристина Орбакайте не стала скрывать важную новость от фанатов. У себя в блоге дочка Аллы Пугачевой объявила о том, что подошел к концу очередной важный этап в ее карьере.

Речь идет об участии в третьем сезоне сериала «Тест на беременность», где певица сыграла роль роковой брюнетки Нины Артамоновой. У себя в блоге Орбакайте опубликовала видео со съемочной площадки.

На трогательных кадрах можно увидеть, как режиссер вручает артистке букет и благодарит за вклад в проект. Под крики коллег и аплодисменты звезда покидает павильон с цветами в руках.