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Со всеми попрощалась: Кристина Орбакайте сообщила о важном событии

6 августа 2022 06:30
Со всеми попрощалась: Кристина Орбакайте сообщила о важном событии

Звезда выложилась на все 100%.

Кристина Орбакайте не стала скрывать важную новость от фанатов. У себя в блоге дочка Аллы Пугачевой объявила о том, что подошел к концу очередной важный этап в ее карьере.

Речь идет об участии в третьем сезоне сериала «Тест на беременность», где певица сыграла роль роковой брюнетки Нины Артамоновой. У себя в блоге Орбакайте опубликовала видео со съемочной площадки.

На трогательных кадрах можно увидеть, как режиссер вручает артистке букет и благодарит за вклад в проект. Под крики коллег и аплодисменты звезда покидает павильон с цветами в руках.

«У нас снялась Артамонова Нина Алексеевна, она же Кристина Орбакайте. Ура», — прокомментировал происходящее режиссер.

Со всеми попрощалась: Кристина Орбакайте сообщила о важном событии
Фото: Legion-Media
Карина Вопиловская
Карина Вопиловская
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