Со всеми попрощалась: Кристина Орбакайте сообщила о важном событии
Звезда выложилась на все 100%.
Кристина Орбакайте не стала скрывать важную новость от фанатов. У себя в блоге дочка Аллы Пугачевой объявила о том, что подошел к концу очередной важный этап в ее карьере.
Речь идет об участии в третьем сезоне сериала «Тест на беременность», где певица сыграла роль роковой брюнетки Нины Артамоновой. У себя в блоге Орбакайте опубликовала видео со съемочной площадки.
На трогательных кадрах можно увидеть, как режиссер вручает артистке букет и благодарит за вклад в проект. Под крики коллег и аплодисменты звезда покидает павильон с цветами в руках.
«У нас снялась Артамонова Нина Алексеевна, она же Кристина Орбакайте. Ура», — прокомментировал происходящее режиссер.