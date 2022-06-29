Со скорбящей Орловой сорвали маску: такого не ожидал никто

Буквально накануне Ольга Орлова оправдывалась за свое отсутствие на похоронах Юры Шатунова. Отвечая на гневные комментарии подписчиков, певица припомнила, что экс-солиста группы «Ласковый май» тоже не было на похоронах ее подруги Жанны Фриске. Орлова добавила, что процесс прощания довольно интимный, поэтому на нем должны присутствовать только самые близкие люди.

Упоминание Ольгой бывшей подруги привело известного блогера Лену Миро в ярость. В своем ЖЖ она сорвала маску с певицы, отметив, что она не просто так часто говорит о Фриске. По словам Лены, Орлова самоидентифицирует себя как подругу покойной звезды.

«Живи своей жизнью уже», — отрезала Миро.

Фолловеры блогера поддержали ее мнение, отметив, что Ольга привела странную причину, чтобы объяснить свое отсутствие на похоронах Шатунова. Гораздо правильнее было бы оставить нападки недоброжелателей без ответа, уверены пользователи ЖЖ.