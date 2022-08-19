Сложно поверить глазам: как сейчас выглядит самый известный в мире мальчик-качок

Румынский спортсмен Джулиано Строе прославился уже в возрасте шести лет. Дело в том, что к первому классу он обладал невероятной физической формой и мог дать фору многим профессиональным спортсменам. После стремительной славы он скромно ушел в тень и перестал появляться в телевизионных шоу. Как оказалось, Джулиано продолжает свою спортивную карьеру.

Если в детстве он увлекался гимнастикой, то теперь переквалифицировался в боксера. Юноша активно тренируется и посвящает все свое время спорту. Джулиано регулярно делится своими успехами в социальных сетях, где собирает сотни восторженных комментариев от армии поклонников со всего мира.

При этом его наставником и тренером также остается отец Иулиэн Строе. Именно он когда-то увлек сына спортом и продолжает помогать ему добиваться успехов.