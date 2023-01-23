Скрывали не один год: неприглядная правда о Ларисе Удовиченко повергнет в шок
Звезда оказалась не в силах справиться с пагубной зависимостью.
Поклонники и коллеги переживают за состояние Ларисы Удовиченко. Актриса нарвалась на серьезные проблемы со здоровьем. Как оказалось, подобное произошло с ней не впервые.
На днях в Сети появилась информация о том, что артистка сломала позвоночник, поэтому больше не выходит на театральную сцену. Подробнее о случившемся в рамках программы «Звезды сошлись» рассказал бывший муж знаменитости Геннадий Болгарин. По его словам, актриса находилась дома в состоянии алкогольного опьянения.
«Она упала неудачно. Дочь была рядом — сразу вызвали скорую», — отметил пианист.
Также он уточнил, что сейчас артистка находится дома под присмотром. Кроме того, Болгарин признался, что аналогичный случай уже был в жизни его экс-супруги.
«Она как выпьет, ее на подвиги тянет: то лампочку прикрутить нужно, то картину повесить. Лет 10 назад она так же упала — при смерти была. Дочь мне позвонила тогда, сказала, что с мамой случилось несчастье», — раскрыл неприглядную правду об актрисе ее бывший возлюбленный.