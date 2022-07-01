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Киноафиша Статьи «С Нагиевым невозможно работать!»: Карпович ошеломила признанием

«С Нагиевым невозможно работать!»: Карпович ошеломила признанием

1 июля 2022 10:40
«С Нагиевым невозможно работать!»: Карпович ошеломила признанием

Актриса не может забыть работу со своим коллегой.

Мирослава Карпович прокомментировала совместные съемки с Дмитрием Нагиевым. Знаменитости вместе работали на проекте «В активном поиске — 2».

По словам звезды «Папиных дочек», ей непросто далось сотрудничество с прославленным коллегой. Дело в том, что Нагиев, как оказалось, весьма творческий человек, с которым сложно находиться на съемочной площадке из-за его харизмы.

«С Нагиевым на одной площадке невозможно работать! С ним можно и нужно только творить и как можно больше!» — цитирует слова артистки портал Hello!.

Особенно Карпович обратила внимание, что во время съемок она вместе с Нагиевым старалась как можно больше импровизировать и не акцентировать внимание на сценарии. В итоге весь рабочий процесс был наполнен забавными историями, которые, по словам артистки, надолго сохранятся в ее памяти.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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