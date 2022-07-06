«Разит плесенью и старой канализацией»: состояние жилья Пугачевой вызвало оторопь

Некоторое время назад выяснилось, что Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным и детьми улетела в Латвию. Они ежегодно отдыхают летом в Юрмале и не стали нарушать эту традицию в этом году, хотя с марта жили в Израиле. Звездная семья остановилась в роскошной вилле, проживание в которой обходится, по некоторой информации, в сумму около 100 тысяч евро в месяц.

Но вот состояние жилья Пугачевой вызвало оторопь у пользователей соцсетей. Известный блогер Лена Миро удивилась тому, насколько ветхой кажется вилла даже на снимке.

«Разит плесенью и старой канализацией», — описала Миро в ЖЖ.

Блогер считает, что в Юрмалу исполнительница отправилась только вслед за мужем, у которого сейчас активно развивается карьера за рубежом. А подписчики Лены посочувствовали певице, предположив, что вместо постоянных путешествий она с удовольствием проводила бы время в их замке в Московской области.