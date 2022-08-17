Прячет от всех: как выглядит таинственная жена Леонида Якубовича

Леонид Якубович не любит вдаваться в подробности личной жизни. Телеведущий женат на Марине Видовой — этот брак стал для него третьим по счету. И если свою дочь, 24-летнюю Варвару, звезда не скрывает и периодически показывает в социальных сетях, то возлюбленную, напротив, прячет от всех.

По этой причине поклонники не знают, как выглядит таинственная жена Якубовича. Однако это больше не секрет: ведущий шоу «Поле чудес» сделал исключение и вышел в свет вместе со своей избранницей. Супруги побывали на юбилейном концерте Льва Лещенко.

В результате в Сети появились снимки Видовой. Супруга знаменитости — стройная блондинка с короткой стрижкой. Ранее в медийном пространстве ходили слухи о том, что Якубович и его возлюбленная предпочитают жить раздельно, но в одном из интервью телеведущий опроверг эти домыслы и назвал их «враньем».