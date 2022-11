Принц Гарри стыда не оберется: над Меган Маркл сегодня потешается каждый англичанин

Меган Маркл делает все возможное, чтобы ее муж, принц Гарри, мог ей гордиться. Вот только добивается герцогиня Сассекская противоположного эффекта.

В Сети подкасты бывшей американской актрисы Archetypes уже давно окрестили непрофессиональными и глупыми. Но теперь оскандалившаяся Маркл превзошла саму себя. Как твердят хейтеры, жена Гарри вовсю претендует на звание гида по психологии и эзотерике и считает, что каждая ее мысль — это кладезь мудрости. На самом деле, в глазах интернет-пользователей Меган выглядит просто смешно.

Начать можно с того, что далеко не все изречения герцогини поддаются переводу. Зачастую даже англичане не понимают, что именно хочет донести до них Маркл. Например, никто не может сказать, что же имела в виду актриса, когда говорила: «You’re not just a human being, you’re a human — just being».

Забавляет публику и то, как Меган берет интервью. Гостьей герцогини стала писательница Кэндес Бушнелл, прямо заявившая ей, что заработала целое состояние на «Сексе в большом городе». Тогда Маркл задала самый глупый, по мнению зрителей, вопрос из всех возможных. Она спросила, что именно почувствовала ее собеседница, когда поняла, что стала невероятно богатой.

В завершение Меган и вовсе дала ценный совет пользователям Сети о том, что им непременно нужно «посидеть в своей самобытности». В этот самый момент, как предполагают многие, где-то сгорел со стыда один принц Гарри.