Представился Моргенштерном: злоумышленник сообщил о готовящемся взрыве

30 ноября 2020 года выяснилось, что тремя днями ранее на официальный портал ФСБ РФ пришло пространное послание о готовящихся террористических актах, подписанное рэпером Моргенштерном. Так как подпись была не электронно-цифровой, а обычным росчерком пера, в подлинности сообщения возникли сомнения. Однако российские спецслужбы обязаны тщательно проверять любую информацию такого рода.

Как стало известно изданию life.ru, информация в предупреждении отличалась точностью. Доброжелатель под именем Алишера Тагировича Моргенштерна информировал ФСБ РФ о взрыве нескольких бомб в доме на Большой Дмитровке (точный адрес теракта известен изданию life.ru). Сообщалось, что три бомбы сработают днём на третьем этаже обречённого здания, ещё две — на первом этаже, а дополнят картину разрушения беспилотники-камикадзе.

Финал послания был выдержан в классическом стиле киноленты «Фантомас разбушевался» — письмо заканчивалось словами «Вам меня не остановить».

Оперативники ФСБ провели эвакуацию нескольких десятков человек из ирландского паба «Коннолли стейшн» и гостиницы «Дом резидента», провели тщательные поиски взрывных устройств и предприняли меры для обнаружения БПЛА с динамитом на борту.

Однако никаких признаков подготовки теракта не обнаружилось. К рэперу Моргенштерну у ФСБ нет претензий. Подлинный автор письма в лучшем случае отделается крупным штрафом, а в худшем — может получить несколько лет тюремного заключения за осознанное введение в заблуждение сотрудников правоохранительных органов способом, представляющим общественную опасность.