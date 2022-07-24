Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем

У всех нас разное отношение к деньгам: одни заботливо складывают в копилку каждую копеечку, другие тратят свои кровные направо и налево, не задумываясь особенно о завтрашнем дне. Специалисты в сфере астрологии убеждены, что бережливость и расточительность зависят от знака зодиака – кое-кто в гороскопе совершенно не умеет копить на черный день. Однажды это качество сыграет с ними злую шутку и они останутся ни с чем. Рассказываем, кому стоит задуматься о безбедной старости уже сейчас.

Стрелец

Представителям огненного знака не занимать смекалки и энтузиазма. Они легко генерируют интересные идеи и с радостью берутся за новые проекты, но, к сожалению, крайне редко доводят начатое до конца.

Кроме того, Стрельцы по своей сути – одиночки, которые не любят играть в команде, из-за этого они часто теряют средства и репутацию.

Копить деньги уроженцы знака не умеют, они сразу же тратят свой заработок на путешествия и развлечения.

Рыбы

У творческих и мечтательных Рыбок свой собственный, уникальный ритм жизни. Они то пускаются в рискованные авантюры, вкладывают свои средства в новые проекты, то терпят неудачу и возвращаются в свою уютную пещерку, чтобы восстановить силы и восполнить финансовые потери.

Однако как только на руках у Рыб появляется солидная сумма, они снова спешат потратить ее.

К старости уроженцы водного знака легко могут остаться ни с чем из-за своего неумения обращаться с деньгами.

Весы

Трудности с деньгами у Весов возникают постоянно. А все потому, что представители воздушного знака постоянно колеблются и боятся рисковать. Они устраиваются на стабильную, но низкооплачиваемую работу, а потом боятся поменять ее на более престижную и выгодную.

Монетизировать свое хобби, инвестировать деньги, начать свое дело – все это Весам, как говорится, и хочется, и колется.

В итоге они так и не находят в себе сил выйти из зоны комфорта и остаются у разбитого корыта.

Близнецы

"Ветер в голове", – такую характеристику часто можно услышать в адрес представителей воздушного знака. Стоит добавить, пожалуй, что ветер у Близнецов гуляет и в карманах.

При всех своих талантах уроженцы знака могли бы добиться больших успехов на любом поприще, но лень, прокрастинация и непостоянство мешают им достичь высот.

Деньги Близнецы тратят на красивые, но зачастую ненужные вещи, а потом удивляются, почему у них в кошельке пусто.