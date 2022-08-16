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Помогать известному футболисту с карьерой отказалась: Анна Асти раскрыла все карты

16 августа 2022 09:45
Помогать известному футболисту с карьерой отказалась: Анна Асти раскрыла все карты

Певица не готова к безвозмездной помощи.

Анна Дзюба, известная под псевдонимом Анна Асти, удивила поклонников и рассказала о своих взаимоотношениях с футболистом Артемом Дзюбой. По словам певицы, она лично не знакома со своим прославленным однофамильцем, однако не раз переписывалась с ним в социальных сетях. Знаменитости даже подружились по переписке и оказались поклонниками друг друга, но Асти отметила, что не будет помогать Дзюбе, если тот вдруг решит заняться музыкой и захочет выпустить собственный альбом.

«Я не Красный Крест. Когда меня не просят, я не помогаю», — рассказала певица в беседе с «РБ Спорт».

Также Анна отметила, что с удовольствием подарит билеты Дзюбе на свой концерт, если он напишет ей и попросит. Дело в том, что Артем не раз признавался в любви к творчеству исполнительницы, а композиция «Очень-очень» входит в личный хит-парад спортсмена.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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