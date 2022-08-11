Помните комедию «Няньки»? Вот какая жуткая участь постигла близнецов-главных героев

Забавная комедия 1994 года «Няньки» сделала звездами братьев Дэвида и Питера Пола. Накачанные и длинноволосые актеры высмеивали мир бодибилдинга 80-х годов и разрушали первое впечатление об угрожающем виде своих героев — в реальности они оказывались добродушными и наивными людьми .

Поклонники прочили братьям-близнецам блистательную карьеру, рассмотрев в них комический талант. Однако в их фильмографии с тех пор с трудом набралось 10 лент. Они занимались развитием собственного спортивного зала, вели телепередачи на американском ТВ. Кроме того, братья Пол занимались музыкой: они играли на гитаре и писали стихи.

Дэвид также увлекался фотографией — он снимал и голливудских звезд, и спортсменов-бодибилдеров. В 2020 году его постигла жуткая участь — он скоропостижно скончался. Когда близкие друзья не смогли до него дозвониться, они забили тревогу. Выяснилось, что Дэвид умер во сне. В его крови не было никаких запрещенных веществ. Он всего лишь двое суток не дожил до своего 63-го дня рождения. А любимый пес актера Ковбой пережил его на несколько дней. Детей и жены у Дэвида не было.

Питер также не обзавелся другой семьей, кроме брата. В настоящий момент он ведет блог на YouTube, в котором радует подписчиков собственными песнями. Также он изучает эзотерику и убежден, что обладает даром исцеления других людей.