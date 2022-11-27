Подробности поцелуя Хабенского и Джоли в «Особо опасен» разочаруют фанатов

В 2008 году Тимур Бекмамбетов амбициозно замахнулся на голливудский боевик. В фильм «Особо опасен» он пригласил плеяду известных звезд — от Джеймса МакЭвоя и Моргана Фримена до Анджелины Джоли и Криса Пратта. А одну из ролей постановщик доверил своему российскому любимчику Константину Хабенскому.

Его герой Экстерминатор по сюжету терял сознание. И искусственное дыхание ему делала секс-символ Голливуда Анджелина Джоли. Поцелуй актрисы и Хабенского украсил одну из сцен. А по возвращении на родину актера забросали вопросами, каково это целоваться с самой Джоли. Причем первыми об этом поинтересовались пограничники в аэропорту.

Но Хабенский разочаровал своими откровениями. По его словам, у них был не поцелуй, а обычный прием искусственного дыхания. В этот момент его рот был наполнен «киношной» кровью, которую не пожалели реквизиторы, а потому Константин не успел даже задуматься над тем, что чувствует во время близости с Анджелиной. А ведь, по слухам, этот момент на съемках сильно разозлил супруга Джоли Брэда Питта.