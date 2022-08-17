«Под контролем врачей»: друг раскрыл истинную причину отъезда Пугачевой из страны

Вокруг отъезда Аллы Пугачевой за границу продолжают бушевать страсти. Поклонники удивляются ее решению эмигрировать из страны ради проживания в Израиле и Латвии. При этом сама Примадонна ранее заявляла о том, что она обязательно вернется в Россию.

Эту позицию поддерживает и друг Пугачевой, поэт Илья Резник. Он раскрыл истинную причину отъезда певицы из страны, объяснив, что ей была необходима помощь врачей. По его мнению, артистке пришлось взвесить все обстоятельства, но оказалось, что и лечение, и доставку лекарств удобнее сейчас организовать за рубежом. Резник заявил, что сам столкнулся с дефицитом нужных медикаментов, поэтому как никто другой понимает артистку.

«Сейчас ей будет полезнее находиться за границей, под контролем врачей», — подчеркнул поэт в беседе с порталом Prozvezd .

Какие именно недуги осложняют состояние Пугачевой, Резник не уточнял. Он добавил, что ждет возвращения певицы в Россию и намерен пригласить ее на свой будущий юбилейный концерт следующей весной.