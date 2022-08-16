По следам Пугачевой? Планы покинувшей страну Собчак больше не секрет
Журналистка честно поделилась своими мыслями.
Ксения Собчак вот уже несколько месяцев наслаждается отдыхом за границей. Телеведущая успела посетить несколько стран, но, как оказалось, все еще не планирует возвращаться в Россию. По словам знаменитости, ее следующая остановка — это Латвия.
«Велики и бесконечный пляж — счастье жизни», — именно так описывает свой отдых Собчак.
Пользователи Сети не оставили без внимания публикацию знаменитости. Одни похвалили журналистку за умение наслаждаться каникулами, а другие вспомнили, что в Юрмалу уехала и Алла Пугачева со своей семьей.
«Прекрасное место, завидую вам», «Хорошего отдыха, Ксения», — пишут фанаты в ее Telegram-канале.
Нашлись и такие подписчики, которые осудили телеведущую за столь продолжительный отдых. Некоторые из них предположили, что Собчак просто ищет страну для переезда, поэтому так много путешествует в последние месяцы.