По паспорту не Георгий: вот почему Куценко скрывал настоящее имя

За годы карьеры Гоша Куценко сделал свое имя узнаваемым. Поклонники уже и не задаются вопросом, почему он использует такую уменьшительную форму. А некоторые даже не подозревают, что образовалась она не от имени Георгий. Оказывается, что Куценко по паспорту все эти годы был Юрием.

Однако Гошей родители будущего актера назвали его сразу после рождения. Бабушке чрезвычайно не нравилось такое имя для внука, за что она стыдила молодую семью. И когда Куценко-старший уехал в командировку, она подговорила мать Гоши пойти в ЗАГС и переименовать сына по документам. Так мальчик стал Юрием. Вернувшийся домой отец не стал спорить с женской частью семьи.

А во время поступления в Школу-студию МХАТ Куценко ужасно картавил и, чтобы не «засыпаться» сразу на вступительных экзаменах, решил представиться не труднопроизносимым Юрием, а просто Гошей. Это имя за ним и закрепилось, хотя дефект речи он впоследствии исправил, передает издание «Комсомольская правда».