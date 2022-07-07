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Открестился от родного флага: охрана раскрыла местоположение принца Гарри

7 июля 2022 17:10
Открестился от родного флага: охрана раскрыла местоположение принца Гарри

Наследник короны вновь привлек к себе излишнее внимание публики.

Принц Гарри шокировал поклонников, появившись на параде в честь Дня независимости США. Герцог Сассекский попал в объективы внимательных фанатов.

Прошедшие выходные наследники короны провели в штате Вайоминг, где встречались со своими друзьями. Как оказалось, во время поездки они решили посетить торжественный парад, устроенный в честь одного из главных праздников страны. При этом герцоги Сассекские старались остаться незамеченными, чтобы не привлекать к себе внимание публики, но охрана, по словам очевидцев, сразу же раскрыла их секрет всем вокруг.

«Большой крутой парень дважды сказал нам, что занял места для королевской семьи, этот парень оказался телохранителем», — вспоминает одна из поклонниц, присутствовавших на параде.

Также, по данным портала Hello!, после мероприятия в фанатских сообществах и таблоидах начали появляться многочисленные кадры с мероприятия. На них можно увидеть Меган Маркл, принца Гарри и их детей, а в их руках — американские флаги. Подобное поведение, а также присутствие охраны, возмутило многих пользователей Сети. По их мнению, внук Елизаветы зря отказался от собственного флага и старается привлечь к себе как можно больше внимания при помощи телохранителей.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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