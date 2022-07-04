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«Отфильтровалась»: выходка Бузовой вывела россиян из себя

4 июля 2022 10:10
«Отфильтровалась»: выходка Бузовой вывела россиян из себя

Фанаты не смогли скрыть свое возмущение.

Ольга Бузова столкнулась с критикой поклонников из-за своей любви к фильтрам в социальных сетях. Как уверены пользователи Сети, после преображения артистка стала похожа на Кристину Орбакайте.

Звезда «Дома-2» никогда не скрывала своей любви к фильтрам и специальным маскам, которые сопровождают практически каждую ее публикацию. Артистка настолько сильно любит корректировать свои записи, что даже просила создателей Telegram добавить эту функцию для платформы. При этом далеко не все подписчики Бузовой разделяют ее любовь. Например, не так давно телеведущая столкнулась с критикой из-за очередного фильтра, который изменил ее внешность сильнее, чем обычно.

«Отфильтровалась»: выходка Бузовой вывела россиян из себя

Как отметили внимательные подписчики, с новой маской Бузова стала похожа на Кристину Орбакайте. По их мнению, знаменитость из-за подобных преображений давно потеряла индивидуальность и перестала быть собой.

«Отфильтровалась», «Надо же так издеваться над собой!», «Одни фильтры. Сфотографируй, наконец, себя естественную. Мы забыли, как ты выглядишь», — делятся мнением пользователи Сети.

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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