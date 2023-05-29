От 15 тысяч до 25 миллионов: сколько теперь стоят Киркоров, Пугачева и Ротару

Алла Пугачева, Филипп Киркоров и София Ротару давно признаны легендами отечественного шоу-бизнеса. На их концерты собираются миллионы слушателей. При этом музыканты не отказываются и от частных выступлений, цены на которые регулярно растут.

Так, еще во времена СССР Примадонна просила за выступление на корпоративе около 15 тысяч рублей, тогда как средняя зарплата составляла всего лишь тысячу. С годами зарплата артистки только росла, и теперь, как утверждают инсайдеры, одно выступление певицы может обойтись в сумму от 20 до 25 млн рублей.

Чуть меньше за свой концерт просит бывший супруг Примадонны Филипп Киркоров. Около 20 лет назад за выступление он брал семь тысяч долларов, но со временем его гонорар увеличивался. Теперь король эстрады приедет на день рождения или свадьбу за 13 млн рублей и порадует присутствующих своими песнями.

София Ротару также пересматривает стоимость концертов. Как пишет портал Veasy , в прошлом году артистка просила 80 000 долларов за одно выступление, а в новогоднюю ночь она просила 4 млн рублей.