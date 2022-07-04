Осторожно: для этих 4 знаков зодиака июль 2022 станет худшим месяцем в их жизни

В самый разгар лета вовсе не хочется думать о неприятных вещах, а наслаждаться отдыхом, солнечной погодой, теплом… Однако некоторым знакам зодиака, как предупреждают астрологи, все же придется на время позабыть о сезонных радостях. Июль 2022 года станет для них настоящим испытанием на прочность. Рассказываем, кому стоит приготовиться к худшему месяцу в этом году, а может быть, и во всей жизни.

Близнецы

Звезды говорят, что представителям воздушного знака в июле 2022 года придется держать себя в руках. Если Близнецы не научатся контролировать свои бурные эмоции, сохранить хорошие отношения с близкими людьми не получится.

Усталость, грусть, пессимизм – все эти эмоции будут их постоянными спутниками во второй месяц лета. Кроме того, из-за неорганизованности у уроженцев знака могут возникнуть серьезные проблемы на работе.

Чтобы избежать их, астрологи советуют Близнецам планировать свои дела как можно более четко и заранее.

Лев

Для уроженцев огненного знака июль будет не самым благоприятным месяцем – гордым и эмоционально закрытым львам потребуется поддержка близких людей. Особенно тяжело придется им на работе, поскольку тщательно спланированные дела и встречи будут срываться друг за другом по самым непредсказуемым причинам. В любви Львам также не повезет.

Одинокие представители знака пока не смогут обзавестись партнером. Астрологи советуют им запастись терпением и ждать своего звездного часа.

Скорпион

В памяти Скорпионов июль 2022 останется как месяц неожиданных, и, увы, неприятных открытий. Небесные светила предупреждают уроженцев водного знака о том, что именно в этот период всплывет на поверхность важная информация из прошлого.

После этого Скорпионы поймут, что некоторые события они видели совсем под иным углом, а также разочаруются в людях из своего окружения.

Кроме того, им придется тщательнее планировать свои дела, чтобы избежать множества досадных неурядиц.

Козерог

Здоровье Козерогов в середине лета даст сбой – уроженцам знака придется изменить свой образ жизни, научиться правильно питаться и неукоснительно придерживаться распорядка дня, чтобы избежать серьезных проблем. Кроме того, изрядно понервничать Козерогов заставят близкие люди. Конфликт с родственником или другом приведет к тому, что представителю знака придется на некоторое время прекратить общение с этим человеком.