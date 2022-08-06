Особо взрывоопасны: эти 4 знака Зодиака – самые злые

Плохое настроение бывает абсолютно у каждого человека – но большинство из нас не считают уместным демонстрировать это окружающим. В конце концов, это некрасиво и невежливо. Но, по заверениям астрологов, есть знаки зодиака, которые хлебом не корми – дай устроить скандал или накричать на всех, кто попадется под горячую руку. Рассказываем, какие четыре знака вошли в топ самых взрывоопасных.

Овен

Представители огненного знака искренне верят, что этот мир был создан исключительно для них. Поэтому окружающие должны им всячески угождать и не путаться под ногами, когда не надо.

Но как только в планы Овнов вмешивается какое-то обстоятельство или какой-то человек, они вспыхивают быстро и ярко, подобно спичке.

О том, что уроженец знака чем-то разгневан, будут знать все в радиусе нескольких километров. Из-за своей вспыльчивости Овны часто портят отношения с близкими, друзьями и коллегами.

Стрелец

Еще один огненный знак зодиака, наделенный взрывоопасным характером – Стрелец. Поскольку в мирном состоянии уроженцы этого знака – настоящие милашки, окружающие даже не догадываются, с кем имеют дело… до поры до времени.

Чьи-то непунктуальность, неосторожно оброненное слово или даже взгляд могут не на шутку вывести Стрельца из себя.

Правда, справедливости ради стоит отметить, что представители знака так же быстро остывают, а вот окружающие еще долго переваривают произошедшее.

Рак

Раки необычайно эмоциональны – кажется, это ни для кого не секрет. Они бурно выражают свою радость, признательность, нежность и другие чувства. И если позитивные порывы Раков вполне себе безобидны и даже милы, то негативные – болезненны и пугающи.

Если представители водного знака чем-то обижены или разгневаны (а вывести их из равновесия способна любая мелочь), то они устроят окружающим настоящую бурю, качку и шторм.

И предугадать, что их заденет на этот раз, совершенно невозможно.

Скорпион

Вот уж с кем нужно избегать конфликтов любой ценой, так это со Скорпионом.

Представители водного знака в совершенстве постигли искусство спора, они способны изловчиться и обратить самые веские аргументы в пыль, а правого собеседника – в лгуна.

Кроме того, Скорпионы очень агрессивны и мстительны. Если кто-то задел их всерьез, они не пожалеют времени и сил на то, чтобы превратить жизнь обидчика в ад.