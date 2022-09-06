Новый любовник вызвал оторопь: такого не ждали даже от Волочковой

Анастасия Волочкова не изменяет своим привычкам и щедро снабжает поклонников подробностями о личной жизни. При этом балерина не стесняется делиться самым сокровенным.

В своем Telegram-канале прима опубликовала фото, сделанное в постели. В кадре запечатлена рука знаменитости и рука ее нового возлюбленного. В подписи к снимку Волочкова пожелала подписчикам хорошей недели, те же не стали скрывать того, что очередной любовник танцовщицы вызвал у них оторопь.

Внимательные интернет-пользователи разглядели под ногтями избранника Анастасии грязь, что многих попросту шокировало. Теперь в Сети пишут, что звезда настолько неразборчива в связях, поэтому и обратила внимание на столь нечистоплотного мужчину.