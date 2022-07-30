Неприятности могут поджидать повсюду: каким знакам зодиака не повезет в августе

Июль перевалил за вторую половину, и астрологи спешат поделиться прогнозами на последний месяц лета 2022. К сожалению, фортуна будет милостива не ко всем знакам зодиака – специалисты назвали тех, кому стоит приготовиться к неприятным сюрпризам.

Рак

Астрологи предупреждают Раков о том, что август будет для них неблагоприятным месяцем в эмоциональном плане. Многие уроженцы знака почувствуют, что между ними и близкими людьми как будто появилась стена. Причины тому могут быть самые разные, однако на семь бед один ответ – проявить терпение.

В любви Ракам тоже не повезет. Звезды говорят, что в их жизни появится поклонник, но это будет совсем не тот человек, которого они хотели бы видеть рядом с собой.

Поэтому его ухаживания не вызовут ничего, кроме неприязни. Какие бы препятствия не появились на пути Раков в августе 2022, им рекомендуется поменьше жаловаться и постараться изменить свой взгляд на мир. Только тогда фортуна снова улыбнется им.

Козерог

Уроженцы земного знака также столкнутся с неприятностями в последний месяц лета. Многие Козероги впадут в уныние, им будет казаться, что их жизнь окрашена сплошь в серые тона. Негативные установки, которые дадут себе представители знака, скажутся на их настроении, самочувствии, работе и личной жизни. В офисе небесные светила обещают Козерогам множество мелких проблем, решение которых отнимет немало сил.

В критический момент астрологи советуют им не стесняться обращаться за помощью к коллегам и друзьям.

Также уроженцам земного знака в августе 2022 необходимо умерить аппетиты и тратить в несколько раз меньше, чем они привыкли. В обратном случае их кошелек стремительно опустеет.

Водолей

Звезды говорят, что в августе Водолеев настигнут нерешенные проблемы из прошлого. Возможно, что в предшествующие месяцы уроженцы воздушного знака пустили некоторые дела на самотек, решив, что вернутся к ним позже, но позабыли об этом.

Теперь накопившиеся дела посыпятся на Водолеев как из рога изобилия – только успевай разбираться с ними.

Также представителей знака предупреждают о появлении в их жизни опасного человека. Им необходимо тщательно "фильтровать" новые знакомства, чтобы затем не оказаться в сложной ситуации. Финансовое положение Водолеев будет довольно нестабильным, а потому им нужно отказаться от импульсивных трат.