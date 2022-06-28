Неприглядному поступку у гроба Шатунова нашлось объяснение: вот что произошло

Церемония прощания с умершим Юрой Шатуновым отметилась неприглядным поступком. В Сети появилось видео, на котором заметно, как одна из женщин открыто снимает на телефон певца, лежащего в гробу. Пользователи интернета посчитали такое поведение кощунственным и чудовищным.

Однако психологи нашли объяснение подобной ситуации. По словам терапевта Анны Девятки, женщина, которая вела съемку, могла быть блогером или корреспондентом одного из СМИ. Такие люди смотрят на мир вокруг через объектив камеры, уверена психолог. И в этом любопытстве нет ничего предосудительного. Психолог допустила, что это могло быть и желание фанатки сохранить память о любимом исполнителе, пусть даже в таком виде.

Девятка подчеркнула, что так как похороны Шатунова были открыты для всех желающих, там собрались разные люди. Одни пришли попрощаться с кумиром или другом, а другие — сделать контент для блога или издания.