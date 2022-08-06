«Неинтересна»: истинное отношение мужа к Кудрявцевой скрыть не удалось
В Сети вовсю разводят журналистку с хоккеистом.
Путешествующая без супруга по курортам Лера Кудрявцева оказалась в центре обсуждений. Поклонники убеждены — телезвезда скрывает от публики разлад и супругом Игорем Макаровым. Однако слухи о грядущем разводе, вероятнее всего, далеки от реальности. Светский обозреватель Георгий Иващенко уверен — о расставании супругов говорить рано.
По мнению журналиста, отсутствие молодого хоккеиста рядом с болеющей артисткой легко объяснимо:
«Так как муж Леры из мира спорта, а она связана с шоу-бизнесом, думаю, иногда они не очень хорошо друг друга понимают. Вполне может быть, что Игорь не отдыхает с друзьями Леры, потому что ему эта компания неинтересна. Видимо, они дали в этом плане друг другу свободу», — объяснил Иващенко в беседе с порталом Blitz+.