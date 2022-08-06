«Неинтересна»: истинное отношение мужа к Кудрявцевой скрыть не удалось

Путешествующая без супруга по курортам Лера Кудрявцева оказалась в центре обсуждений. Поклонники убеждены — телезвезда скрывает от публики разлад и супругом Игорем Макаровым. Однако слухи о грядущем разводе, вероятнее всего, далеки от реальности. Светский обозреватель Георгий Иващенко уверен — о расставании супругов говорить рано.

По мнению журналиста, отсутствие молодого хоккеиста рядом с болеющей артисткой легко объяснимо: