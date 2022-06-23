Не скрыл эмоций: Плющенко ответил на смену профессии Загитовой
Тренер был честен перед поклонниками.
Евгений Плющенко прокомментировал выход Алины Загитовой на ринг. Ранее фигуристка признавалась, что активно изучает новый для себя вид спорта.
Несколько дней назад знаменитость опубликовала в своих социальных сетях фотографию в боксерских перчатках. Как оказалось, Загитова готовится выйти на ринг и активно тренируется. Преданные поклонники остались в восторге от новостей и пожелали знаменитости удачи в новом начинании, однако коллеги фигуристки не оценили ее идею. Как признался Евгений Плющенко, он не следит за жизнью олимпийской чемпионки и не считает смену вида спорта чем-то действительно важным, чтобы обращать на это внимание.
«Мне это совсем неинтересно. Я не слежу за жизнями других людей», — цитирует слова фигуриста портал Teleprogramma.pro.
Отметим, что на неожиданные новости отреагировал и Дмитрий Губерниев. Спортивный комментатор предположил, что соперницей Загитовой должна стать Ольга Бузова, а сам он выступит в роли рефери для этого поединка.