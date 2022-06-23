Не скрыл эмоций: Плющенко ответил на смену профессии Загитовой

Евгений Плющенко прокомментировал выход Алины Загитовой на ринг. Ранее фигуристка признавалась, что активно изучает новый для себя вид спорта.

Несколько дней назад знаменитость опубликовала в своих социальных сетях фотографию в боксерских перчатках. Как оказалось, Загитова готовится выйти на ринг и активно тренируется. Преданные поклонники остались в восторге от новостей и пожелали знаменитости удачи в новом начинании, однако коллеги фигуристки не оценили ее идею. Как признался Евгений Плющенко, он не следит за жизнью олимпийской чемпионки и не считает смену вида спорта чем-то действительно важным, чтобы обращать на это внимание.

«Мне это совсем неинтересно. Я не слежу за жизнями других людей», — цитирует слова фигуриста портал Teleprogramma.pro.

Отметим, что на неожиданные новости отреагировал и Дмитрий Губерниев. Спортивный комментатор предположил, что соперницей Загитовой должна стать Ольга Бузова, а сам он выступит в роли рефери для этого поединка.