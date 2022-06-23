Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Не скрыл эмоций: Плющенко ответил на смену профессии Загитовой

Не скрыл эмоций: Плющенко ответил на смену профессии Загитовой

23 июня 2022 12:10
Не скрыл эмоций: Плющенко ответил на смену профессии Загитовой

Тренер был честен перед поклонниками.

Евгений Плющенко прокомментировал выход Алины Загитовой на ринг. Ранее фигуристка признавалась, что активно изучает новый для себя вид спорта.

Несколько дней назад знаменитость опубликовала в своих социальных сетях фотографию в боксерских перчатках. Как оказалось, Загитова готовится выйти на ринг и активно тренируется. Преданные поклонники остались в восторге от новостей и пожелали знаменитости удачи в новом начинании, однако коллеги фигуристки не оценили ее идею. Как признался Евгений Плющенко, он не следит за жизнью олимпийской чемпионки и не считает смену вида спорта чем-то действительно важным, чтобы обращать на это внимание.

«Мне это совсем неинтересно. Я не слежу за жизнями других людей», — цитирует слова фигуриста портал Teleprogramma.pro.

Отметим, что на неожиданные новости отреагировал и Дмитрий Губерниев. Спортивный комментатор предположил, что соперницей Загитовой должна стать Ольга Бузова, а сам он выступит в роли рефери для этого поединка.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Этот визуальный тест определит возраст вашей души Этот визуальный тест определит возраст вашей души Читать далее 25 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Related video