Не поверите, кто был первым мужем Дроздовой: вы точно видели его в фильмах (фото)

Брак Ольги Дроздовой и Дмитрия Певцова считают одним из самых крепких среди российских артистов. Супруги ни разу не дали громкого повода посудачить о своих взаимоотношениях. К счастью возлюбленная Адвоката из «Бандитского Петербурга» пришла, впрочем, не сразу.

Ольга Дрозова была замужем за актером и чемпионом СССР по академической гребле Александром Боровиковым. Союз продлился два года. Все это время супруг ревновал актрису к работе — ее карьера как раз пошла в гору. А ему доставались лишь эпизодические роли бандитов, бездомных и других маргинальных персонажей. Кроме того, он любил выпить и, по слухам, даже занимал у жены деньги на спиртное.

После довольно скандального и болезненного расставания в 1991 году Боровиков нашел себе женщину, далекую от мира искусства. С ней он живет до сих пор. Дроздова нашла утешение в объятиях швейцарского режиссера Сташа. Но тут на пробах к фильму «Прогулка по эшафоту» она встретила Дмитрия Певцова — человека, с которым живет душа в душу уже 29 лет.