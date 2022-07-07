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Киноафиша Статьи Не каждому по карману: россиянам раскрыли глаза на баснословные траты Плющенко

Не каждому по карману: россиянам раскрыли глаза на баснословные траты Плющенко

7 июля 2022 17:55
Не каждому по карману: россиянам раскрыли глаза на баснословные траты Плющенко

Спортсмен не стесняется хвастаться своим богатством.

Евгений Плющенко шокировал пользователей Сети тратами во время своих каникул. Знаменитость уже несколько дней отдыхает с родными в Сочи.

Большую часть времени фигурист вместе со своей семьей проводит на арендованной яхте Святая Мария. Яна Рудковская, а также сам спортсмен регулярно делятся записями, в которых рассказывают о каждом шаге своих каникул. И, судя по записям, каждый день на судне они проводят примерно по 10 часов.

Как пишет портал «Комсомольская правда», аренда Святой Марии обходится в 45 тысяч рублей за один час. Таким образом, знаменитая семья лишь на яхту в день тратит чуть меньше полумиллиона рублей. Помимо этого, они регулярно заказывают еду и пользуются такими дополнительными развлечениями как аренда гидроцикла.

Сам Плющенко никак не комментирует траты на отпуск. При этом Яна Рудковская не скрывает, что ее супругу удалось отдохнуть впервые за несколько лет, поэтому он старается наслаждаться каждой минутой каникул.

Фото: Globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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