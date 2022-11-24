Названы самые невыносимые тещи в мире: в списке всего три имени

О сложных взаимоотношениях тещи и зятя сложено столько анекдотов и баек, что порой сложно отличить вымысел от реальности - кажется, что такие невыносимые “мамы” бывают только в фольклоре. Однако эксперты в области эзотерики утверждают, что чрезмерно суровые, придирчивые или капризные тещи действительно существуют, и, как правило, носят определенные имена. Рассказываем, обладательницы каких имен уж точно не смогут поладить с мужем дочери.

Алла

При первом знакомстве с зятем обладательница имени Алла производит впечатление идеальной тещи. Умная, обаятельная, элегантная, она кажется понимающей и тактичной, той, что никогда не станет вмешиваться в жизнь молодых - в крайнем случае ограничится деликатным мудрым советом. Но как только зять допустит какой-нибудь промах, Алла молчать не станет. В новоиспеченной семье она неизменно становится на сторону своей дочери и защищает ее со всем свойственным ей пылом.

Теща, которая носит это имя, удивительно проницательна - она с легкостью находит слабые места зятя, чтобы при необходимости иметь возможность им манипулировать.

Лидия

Носительница имени Лидия также не сразу показывает зятю свое истинное лицо. Сначала она ходит вокруг да около, изучая нового родственника, а потом в самый неожиданный момент начинает мучить того расспросами и замечаниями. Человеку, который захочет связать свою судьбу с дочерью Лидии, необходимо знать, что эта теща постоянно будет сравнивать его со своим супругом, с мужьями подруг и бывшими поклонниками дочки - и, конечно же, сравнение будет вовсе не в его пользу.

“И что она только в тебе нашла”, - будет качать головой Лидия. Кроме того, обладательницы этого имени любят нагрянуть в гости к молодым без предупреждения.

Майя

Майю хлебом не корми - дай кого-нибудь построить и покомандовать от души. На протяжении своей собственной семейной жизни она руководила своим мужем и детьми, но как только в доме появится новый человек, охотно переключит все свое внимание на него. Майя - теща, которая, вроде бы, желает молодым только добра и носит на лице приветливую маску, но на самом деле под ее комплиментами скрываются критика и гадости. Как и Алла, обладательница этого имени в совершенстве владеет искусством манипуляции.