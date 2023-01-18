Названо имя самого красивого мужчины планеты: выбор несказанно удивит (фото)

Недавно канал TC Candler подвел итоги 2022 года, составив список самых красивых мужчин современности на планете. Рейтинг был составлен по результатам масштабного мирового опроса. Имя победителя может многих удивить.

В сотню вошло несколько турецких актеров — Онур Туна, Халиль Ибрагим Джейхан, Шюкрю Озйылдыз и Джан Яман. Это неудивительно, ведь сегодня сериалы Турции известны во всем мире, и харизматичные исполнители главных ролей не могли остаться незамеченными.

В 50 лучших попал солист модной итальянской группы Måneskin Дамиано Давид. Коллектив одержал триумфальную победу на «Евровидении» в 2021 году. Порадовались и поклонники музыкального жанра K-pop — участник легендарной BTS Ким Тэхен занял высокое седьмое место.

А первое место неожиданно для многих занял британский актер Генри Кавилл. Он известен по фильмам «Агенты А.Н.К.Л.» и «Миссия невыполнима: Последствия».

Многих результаты конкурса поставили в тупик. Интернет буквально заполонили комментарии: «Ни одного красивого, кто это выбирает?», «Здесь нет того, кто действительно красив». Все результаты можно посмотреть на официальном канале TC Candler.