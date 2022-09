Назовите ваш знак Зодиака, и мы раскроем, почему вы одиноки

Наверняка у каждого человека был в жизни период, когда он оставался совсем один, без поддержки друзей и близких. Безусловно, это не самый приятный опыт, но, по словам астрологов, истинная причина одиночества может таиться не во внешних факторах, а… в знаке зодиака. Каждый представитель зодиакального круга отталкивает от себя людей теми или иными качествами.

Овен

Тут и к гадалке ходить не надо - не каждый человек способен выдержать импульсивный и непредсказуемый характер огненного знака. Поэтому Овны часто остаются одни.

Телец

В отношениях участвуют двое, а значит, в спорных ситуациях важно пойти на компромисс. Несговорчивые Тельцы этого не умеют, а потому нередко теряют из-за этого друзей.

Близнецы

Непостоянный и ветреный характер Близнецов - вот главная причина, по которой они остаются в гордом одиночестве. Кому понравится друг, который вроде и есть, а вроде и нет?

Рак

Замкнутые Раки то и дело забиваются ото всех в свою раковину. Неудивительно, что друзья и близкие в конце концов решают оставить их в покое.

Лев

“Все люди как люди, а я - само совершенство”, - мнят о себе Львы. А потом еще удивляются, почему никто не хочет общаться с такой высокомерной персоной, как они.

Дева

Быть другом или партнером Девы - значит жить по строгому распорядку. Тому, кто посмеет ослушаться, мало не покажется. Поэтому люди бегут от Девы прочь сломя голову.

Весы

Весы - знак, который в целом предрасположен к одиночеству. Его представители постоянно находятся в поиске идеальных друзей, не находят их и грустят под песню All by myself о несовершенстве мира.

Скорпион

Уроженцам этого водного знака важно контролировать всех и вся. Скорпионы ревнивы и подозрительны, и редко кто из окружения способен долго выносить их причуды.

Стрелец

У Стрельцов настолько стремительный темп жизни, что их друзьям и близким сложно под него подстроиться. Порой им в буквальном смысле не угнаться за этим знаком, который вечно куда-то бежит и спешит.

Козерог

Козероги - настоящие консерваторы. Единственное мнение, которое имеет для них ценность - их собственное. Поэтому им так трудно найти общий язык с окружающими.

Водолей

Этому знаку как будто никто и не нужен - Водолеи настолько самодостаточны, что им совсем не скучно наедине с собой.

Рыбы

Рыбы вечно витают в облаках, забывая о тех людях, что находятся рядом. Мало кто способен терпеливо дожидаться их возвращения из мира грез.