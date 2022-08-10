«На седьмом месяце»: тяжелобольная Высоцкая сообщила о своей радости

Этот август выдался для Юлии Высоцкой непростым. Сейчас звезда заперта на самоизоляции с диагностированным у нее коронавирусом. По ее признанию, болеет она тяжело — к простудным симптомам добавились общая слабость и панические атаки. Но несмотря на общее плохое состояние, она не могла не поделиться с поклонниками важным событием.

Оказалось, что последний летний месяц имеет особое значение для актрисы — и не только потому что в августе они с мужем отмечают дни рождения. Девятнадцать лет назад именно в августе Юлия впервые приступила к съемкам авторского шоу «Едим Дома!». На тот момент кулинарных проектов на телевидении практически не было, поэтому Высоцкая с командой стали первопроходцам, причем во время работы над программой Юлия ждала ребенка.

«В августе 2003 года я была на седьмом месяце. Мы начали снимать, хотя никто и не знал, как это делать», — вспомнила Высоцкая в Telegram-канале.

За прошедшие годы стараниями Юлии и ее коллег телепередача вышла на профессиональный уровень, стала очень популярной среди зрителей и послужила вдохновением для множества книг звезды. Съемки Высоцкая не останавливала и в пандемию, а сейчас отсчитывает дни, чтобы вернуться к работе.