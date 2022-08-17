На 55 не тянет: оголившаяся на потеху публике Воробей повергла фанатов в шок

«Пропавшая с радаров» Елена Воробей нашла, чем заинтересовать аудиторию. Прославленная юмористка решила использовать запретный прием, чтобы вернуть себе былую популярность.

Неоднократно артистка комедийного жанра сознавалась, что уделяет много времени спорту: каждый день по часу Воробей проводит на беговой дорожке, а на гастроли всегда берет с собой гантели и утяжелители.

Судя по всему, работа над телом даром не прошла: мало того, что 55-летняя знаменитость совсем не выглядит на свой возраст, так еще и может заткнуть за пояс более молодых коллег. К такому выводу пришли комментаторы, стоило лишь им увидеть, как выглядит Воробей на новом фото в одних шортиках.

Правда, нашлись и те, кто припомнил Воробей о болезненной теме — тяжелобольной дочери, уделять внимание которой актриса не может из-за плотного графика.

«Лена, это у вас генетика?», «Что творите? Просто богиня. Обалдеть, как можно так выглядеть в 55?», «А как насчет дочь навестить?», «Форма просто пожар», «Анжелика Варум, не меньше», — писали ей.

Фото: социальные сети Елены Воробей