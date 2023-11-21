Мужчины с этими именами — идеальные подкаблучники: слушаются жену во всем

В супруге они ищут не вторую половинку, а маму.

Каждый мужчина выбирает жену, ориентируясь на собственные предпочтения и систему ценностей. Одни ищут в даме сердца независимость и острый ум. Другие ценят доброжелательность и кроткий нрав.

Но есть и третья категория: те, которые сильнее всего ценят заботу. От супруги им нужно безоговорочное принятие и восхищение — такое, как проявляла мама.

Распознать такого мужчину с первого взгляда сложно. Но эзотерики считают, что первую подсказку может дать имя: оно поведает об особенностях характера.

Многие верят, что жену-маму ищет себе Валентин. Он верный, честный и преданный, но нуждается в сильной характером возлюбленной, которая будет его направлять.

Борис, независимый и даже жесткий с товарищами и коллегами, со своей второй половинкой будет мягок и обходителен. Он согласится с любым ее решением, даже если сам считает иначе.

Дмитрий тоже будет рад передать «бразды правления» семьей в руки женщины. А сам сосредоточится на построении карьеры, чтобы близкие ни в чем не нуждались.