Мудрость женщин этих знаков Зодиака не знает границ: вот кто входит в список

Эти женщины могут не иметь диплома психолога, но окружающие все равно то и дело обращаются к ним за советом. А все потому, что эти дамы обладают врожденной мудростью, житейским опытом и недюжинным умом. Они отлично понимают людей и могут дать подсказку практически в любой области - от личной жизни до карьеры. По словам астрологов, природная мудрость - прерогатива представительниц лишь нескольких знаков зодиака. Рассказываем, под какими созвездиями появляются на свет самые мудрые девушки.

Телец

Представительницы земной стихии обладают природной житейской мудростью. Окружающие то и дело обращаются к ним за советом, поскольку знают, что к их проблеме отнесутся со всей серьезностью и помогут найти пути ее решения. Женщина-Телец не станет напрямую указывать, как поступить, но своими напутствиями подтолкнет человека к правильному решению.

Она и сама часто пользуется своими способностями, когда необходимо добиться поставленных целей.

Рак

Женщины, рожденные под знаком Рака, могут олицетворять собой образ идеальной представительницы прекрасного пола. Чуткие, внимательные, мудрые, они притягивают к себе окружающих своим теплом и светом. Благодаря отличной интуиции и эмпатии уроженки водной стихии чувствуют, что творится на душе у близкого человека, в случае беды они не оставят без помощи и дельного совета. Правда, женщину-Рака легко обидеть, если игнорировать ее заботу.

Дева

Среди представительниц прекрасного пола самой сдержанной и скупой в проявлении чувств, безусловно, является Дева. Именно эти качества помогают ей сохранять здравый смысл, видеть события в их истинном свете, без эмоциональной окраски, и давать нуждающимся по-настоящему дельные советы.

Природная мудрость помогает Деве ловко избегать конфликтных и опасных ситуаций, находить компромиссы и убеждать окружающих в своей правоте.

Козерог

Дамы, появившиеся на свет под знаком Козерога, пожалуй, могли бы претендовать на звание самых мудрых в зодиакальном круге. Они видят жизнь без прикрас и “розовых очков”, такой, какая она есть на самом деле, превосходно разбираются в людях и взаимоотношениях между ними.