Мама Кудрявцевой выглядит изумительно: вы упадете со стула, узнав ее возраст (фото)

Доступность пластических операций, уколов ботокса и всевозможных инъекций филлеров привела к тому, что теперь знаменитости, которые могут себе позволить сразу несколько таких процедур, стали выглядеть гораздо моложе и свежее. Однако солидный возраст удаётся скрывать лишь тем, кто от природы был наделён такой способностью.

Лера Кудрявцева входит в число счастливчиков, которые с годами практически не стареют, оставаясь такими же привлекательными, как и прежде. И кажется, что свои удивительные гены она унаследовала от мамы. Александре Ивановне уже исполнилось 80. Глядя на эту женщину с милой улыбкой и добрым взглядом, можно предположить, что на самом деле она моложе на пару десятков лет. Хотя, конечно, это является ошибочным мнением.

Но мать знаменитой телеведущей действительно выглядит потрясающе. Даже несмотря на пережитый инсульт, пенсионерка остается элегантной дамой, и отдает предпочтение модным кофтам и простому макияжу.