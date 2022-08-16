Немногие знают: «Гардемаринов» и «Трех мушкетеров» связывает одна любопытная деталь

«Гардемарины» наравне с «Тремя мушкетерами» по праву считаются классикой советского кинематографа. Такие разные ленты сумели завоевать любовь аудитории по всей большой стране. Однако, роднит их, как оказалось, вовсе не это.

Помимо того, что это яркие фильмы о молодости, храбрости и приключениях, речь идет о вполне конкретной фамилии — авторе музыкального сопровождения и песен двух фильмов Викторе Лебедеве. Изначально писать музыку для фильмов должен был Геннадий Гладков, но в последний момент музыкант от возложенной на него миссии отказался.

Тогда идейные вдохновители обратились к Лебедеву. С поставленной перед ним задачей он справился превосходно: песни из обеих лент сегодня знают и с задором поют зрители и на Камчатке, и в Сочи. Именно перу Лебедева принадлежит легендарная «Не вешать нос, гардемарины», ставшая символом всей саги.