Личная баня, живые и мертвые животные: в каких хоромах поселился доктор Мясников

Александр Мясников является одним из наиболее авторитетных и уважаемых медиков в стране. Неудивительно, что телеведущий зарабатывает миллионы и может позволить себе не экономить. Живет главный теледоктор не в скромной квартире, а в просторном особняке в ста километрах от Москвы.

Шоумен частенько делится в соцсетях кадрами из своего жилища. На снимках можно заметить собак и кошек Мясникова, спящих на шкурах убитых животных — медведя и волка. Полную версию коттеджа звезды могли видеть зрители программы «Пока все дома».

В передаче врач подробно показал свой мини-дворец. Деревянные стены и полы, огромный камин, у которого можно сидеть холодными вечерами, и большой участок с настоящей русской баней, где Александр Мясников собирается с друзьями. В таком доме можно спокойно выдохнуть и набраться сил перед очередными съемками.